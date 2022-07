Jill Biden incontrerà la first lady ucraina (Di martedì 19 luglio 2022) La first lady americana Jill Biden incontrerà oggi la first lady ucraina, Olena Zelenska, alla Casa Bianca. Zelenska si trova a Washington, dove ha già incontrato il Segretario di Stato Antony Blinken. La first lady ucraina è attesa anche per un discorso al Congresso. Il viaggio di Zelenska fuori dal paese arriva mentre le forze Leggi su periodicodaily (Di martedì 19 luglio 2022) Laamericanaoggi la, Olena Zelenska, alla Casa Bianca. Zelenska si trova a Washington, dove ha già incontrato il Segretario di Stato Antony Blinken. Laè attesa anche per un discorso al Congresso. Il viaggio di Zelenska fuori dal paese arriva mentre le forze

Pubblicità

fisco24_info : Ucraina ultime notizie. missili su Odessa. Zelensky annuncia il licenziamento di altri 007: Il presidente ucraino Z… - Gianl1974 : essere in un paese dove questo è possibile. Ma ora sono in negli USA solo perché questo diventi possibile e in Ucra… - TranslateWarIT : La First Lady #OlenaZelenska è arrivata negli Stati Uniti. Ha già incontrato il Segretario di Stato americano Anth… - SLN_Magazine : Gaffe di Jill Biden, paragona ispanici ai 'tacos', poi le scuse. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - monicaintre : RT @paradoxMKD: In un servizio di Tucker Carlson emerge che il declino cognitivo di Joe Biden era severo anche durante la campagna elettora… -