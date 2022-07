Jessica Selassié, cambio look per la princess (Foto) (Di martedì 19 luglio 2022) Jessica Selassié e il suo cambio look: ecco la nuova acconciatura della vincitrice del Grande Fratello Vip Jessica Selassié è una ragazza che sta molto attenta alla forma, al look e anche al rispetto. Dolce, delicata e premurosa, la principessa ha vinto la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Proprio nella casa del noto reality si è fatta conoscere e amare dal pubblico, al punto che è stata eletta come la vincitrice del programma condotto da Alfonso Signorini. Con lei nella casa c’erano anche le due sorelle Clarissa e Lulù. Inizialmente hanno partecipato come unico concorrente, poi sono state separate. Da lì è iniziata la corsa verso la vittoria di Jessica, la maggiore delle sorelle, che ha sfoderato il suo fascino e la sua simpatia, senza mai ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 luglio 2022)e il suo: ecco la nuova acconciatura della vincitrice del Grande Fratello Vipè una ragazza che sta molto attenta alla forma, ale anche al rispetto. Dolce, delicata e premurosa, la principessa ha vinto la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Proprio nella casa del noto reality si è fatta conoscere e amare dal pubblico, al punto che è stata eletta come la vincitrice del programma condotto da Alfonso Signorini. Con lei nella casa c’erano anche le due sorelle Clarissa e Lulù. Inizialmente hanno partecipato come unico concorrente, poi sono state separate. Da lì è iniziata la corsa verso la vittoria di, la maggiore delle sorelle, che ha sfoderato il suo fascino e la sua simpatia, senza mai ...

Pubblicità

LaFra84699929 : RT @abigass__: Giuro non sto piangendo, mi è solo entrata Jessica HAILE SELASSIE negli occhi #jeru - ___likedaylight : RT @persempre_news: #Jessica Selassiè registra una diretta con lo chef Davide #Civitiello mostrando come realizzare una #pizza senza #gluti… - amati_89 : RT @persempre_news: #Jessica Selassiè registra una diretta con lo chef Davide #Civitiello mostrando come realizzare una #pizza senza #gluti… - Stefmisano : RT @persempre_news: #Jessica Selassiè registra una diretta con lo chef Davide #Civitiello mostrando come realizzare una #pizza senza #gluti… - SoleileNicola : RT @persempre_news: #Jessica Selassiè registra una diretta con lo chef Davide #Civitiello mostrando come realizzare una #pizza senza #gluti… -