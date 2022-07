Jennifer Lopez e Ben Affleck | matrimonio a Las Vegas | l’abito da sposa riciclato da un famosissimo film

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 luglio 2022) Una coppia felice e duratura, che ha superato la più grande prova di ogni amore: la pazienza durante la quotidianità. ”Quando l’amore è reale, l’unica cosa che conta nelè l’un l’altro e la promessa che facciamo di amarci”: l’essenziale per la neosta tutto in questa dichiarazione. Ildell’anno Poi, come dicevamo, c’è la pazienza: ‘abito che ha scelto per dire sì a Benè rimasto in giacenza nel suo enorme guardaroba per due decenni. Avete capito bene: il “vestito” per eccellenza è un vintage, ma non è finita qui. Secondo quanto affermato dalla stessa signoraLynnnella mail inviata ai fan per annuciare le avvenute nozze, si tratta di un costume di scena indossato in uno dei suoi ...