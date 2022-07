Jacobs non si sente sé stesso dopo il vaccino: arriva la dichiarazione fake (Di martedì 19 luglio 2022) Non poteva certo mancare in queste ore il lancio di una dichiarazione assolutamente inventata su Marcell Jacobs, il quale avrebbe fatto sapere di non sentirsi sé stesso dopo essersi sottoposto al vaccino Covid. dopo alcune rinunce che stanno caratterizzando la sua carriera, come vi abbiamo riportato con un altro articolo negli ultimi giorni, bisogna concentrarsi sulla bufala del giorno. La propaganda NoVax, infatti, è solita associare a personaggi famosi virgolettati mai resi pubblici. Insomma, si inventano influencer ed opinion leader lì dove non esistono, come abbiamo avuto modo di constatare nelle ultime ore. Jacobs ammette problemi di salute dopo il vaccino: ennesima bufala NoVax in Italia Tutti sono liberi di maturare ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 luglio 2022) Non poteva certo mancare in queste ore il lancio di unaassolutamente inventata su Marcell, il quale avrebbe fatto sapere di non sentirsi séessersi sottoposto alCovid.alcune rinunce che stanno caratterizzando la sua carriera, come vi abbiamo riportato con un altro articolo negli ultimi giorni, bisogna concentrarsi sulla bufala del giorno. La propaganda NoVax, infatti, è solita associare a personaggi famosi virgolettati mai resi pubblici. Insomma, si inventano influencer ed opinion leader lì dove non esistono, come abbiamo avuto modo di constatare nelle ultime ore.ammette problemi di saluteil: ennesima bufala NoVax in Italia Tutti sono liberi di maturare ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA MONDIALI EUGENE, JACOBS NON CORRERÀ LA SEMIFINALE 100 M L'azzurro ha dato forfait per un problem… - FrancisAK10 : RT @Laura_Blixen: Non mi direte che è un caso che tutti i più brillanti atleti Italiani VACCINATI #Covid #Berrettini #Jacobs #Tamberi si st… - LauraCarrese : RT @Laura_Blixen: Non mi direte che è un caso che tutti i più brillanti atleti Italiani VACCINATI #Covid #Berrettini #Jacobs #Tamberi si st… - scc68samu : RT @Laura_Blixen: Non mi direte che è un caso che tutti i più brillanti atleti Italiani VACCINATI #Covid #Berrettini #Jacobs #Tamberi si st… - MZorzy : RT @Laura_Blixen: Non mi direte che è un caso che tutti i più brillanti atleti Italiani VACCINATI #Covid #Berrettini #Jacobs #Tamberi si st… -