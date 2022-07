Jacobs “Ho ‘rosicatò ma ora penso già agli Europei” (Di martedì 19 luglio 2022) EUGENE (USA) (ITALPRESS) – Marcell Jacobs è tornato a parlare dopo la rinuncia alle semifinali dei 100 metri ai Mondiali di atletica di Eugene. Il campione olimpico è apparso infastidito ma sereno e soprattutto già proiettato verso il recupero della forma migliore, in vista degli Europei. “Un pò tutto questo fa parte del nostro sport. Per questo anno è andata così un pò di volte. Vedere la mia corsia vuota in semifinale mi ha reso triste, mi ha fatto ‘rosicarè ma mi ha dato le energie giuste per tornare più forte di prima. Questa stagione è stata un pò particolare. Bisogna avere calma: manca ancora un mese agli Europei”, ha detto Jacobs, in conferenza stampa, da Eugene. “Sono stato ieri allo stadio per vedere le gare dei miei connazionali nei 200 e per vedere Tamberi. Gimbo è stato grande. Peccato, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) EUGENE (USA) (ITALPRESS) – Marcellè tornato a parlare dopo la rinuncia alle semifinali dei 100 metri ai Mondiali di atletica di Eugene. Il campione olimpico è apparso infastidito ma sereno e soprattutto già proiettato verso il recupero della forma migliore, in vista degli. “Un pò tutto questo fa parte del nostro sport. Per questo anno è andata così un pò di volte. Vedere la mia corsia vuota in semifinale mi ha reso triste, mi ha fatto ‘rosicarè ma mi ha dato le energie giuste per tornare più forte di prima. Questa stagione è stata un pò particolare. Bisogna avere calma: manca ancora un mese”, ha detto, in conferenza stampa, da Eugene. “Sono stato ieri allo stadio per vedere le gare dei miei connazionali nei 200 e per vedere Tamberi. Gimbo è stato grande. Peccato, ...

Jacobs: 'La finale dei 100 in tv Ho rosicato. Recupero e punto agli Europei' Marcell Jacobs ha parlato in conferenza stampa da Eugene dove si stanno disputando i mondiali di atletica. Il campione olimpico di Tokyo che ha rinunciato a correre la semifinale dei 100 per via del suo stato ... Mondiali Atletica, Jacobs in conferenza: "Ho rosicato, ma ora penso agli Europei" Dopo il ritiro a poche ore dalla semifinale dei 100 m ai Mondiali di atletica di Eugene, Marcell Jacobs torna a parlare in conferenza stampa: 'Vedere la mia corsia vuota mi ha fatto rosicare, ma mi ha dato più energia per tornare a spaccare tutto. Gli impegni fuori dalla pista dopo l'oro olimpico... Marcellha parlato in conferenza stampa da Eugene dove si stanno disputando i mondiali di atletica. Il campione olimpico di Tokyo che ha rinunciato a correre la semifinale dei 100 per via del suo stato ...Dopo il ritiro a poche ore dalla semifinale dei 100 m ai Mondiali di atletica di Eugene, Marcelltorna a parlare in conferenza stampa: 'Vedere la mia corsia vuota mi ha fatto rosicare, ma mi ha dato più energia per tornare a spaccare tutto. Gli impegni fuori dalla pista dopo l'oro olimpico...