Italia | terra di santi | poeti e manovratori di crisi di governo

(Di martedì 19 luglio 2022) Al direttore - Se Draghi va avanti, santo subito. Se si dimette, beato subito (non serve aver compiuto un miracolo; è sufficiente il riconoscimento del suo martirio). Beninteso, in entrambi i casi serve una dispensa papale per un vivo. Ma Francesco, che ben conosce l’amara invettiva di Dante sulla condizione politica del nostro paese (“Ahi serva, di dolore ostello”), come potrebbe negargliela?Michele Magno Com’è che si diceva?di– didi. Al direttore - Il gran rifiuto senza sfiducia e con una maggioranza parlamentare ampia sarebbe la prova che non è, come è stato detto, il “burattino degli americani” (che lo supplicano di restare) né il terminale di una lobby globale tecnocratico-finanziaria (che lo supplica ...