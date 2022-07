Italia.it, storia del sito governativo del turismo italiano che funziona poco (Di martedì 19 luglio 2022) È l’anno d’oro del turismo, uno dei principali motori economici del Paese e Italia oltre ad aver investito l’1% dei fondi del Pnrr in questo settore fatica a sviluppare un sito per il turismo degno di questo nome. L’hub digitale del turismo Italiano che avrebbe dovuto rilanciare l’Italia con un ennesimo restyling infatti ha disatteso nuovamente le aspettative. Il sito Italia.it gestito dall’Enit (Ente turismo Italiano) costato in passato fior di milioni è spoglio di contenuti, molto essenziale e può essere consultato solo in tre lingue, spagnolo, inglese e Italiano. Per la sua realizzazione negli ultimi anni tra i vari passaggi di governo sono stati spesi circa 45 milioni, per un ... Leggi su panorama (Di martedì 19 luglio 2022) È l’anno d’oro del, uno dei principali motori economici del Paese eoltre ad aver investito l’1% dei fondi del Pnrr in questo settore fatica a sviluppare unper ildegno di questo nome. L’hub digitale delno che avrebbe dovuto rilanciare l’con un ennesimo restyling infatti ha disatteso nuovamente le aspettative. Il.it gestito dall’Enit (Enteno) costato in passato fior di milioni è spoglio di contenuti, molto essenziale e può essere consultato solo in tre lingue, spagnolo, inglese eno. Per la sua realizzazione negli ultimi anni tra i vari passaggi di governo sono stati spesi circa 45 milioni, per un ...

