Italia | Girelli | «La delusione è tanta per l’eliminazione Non ci aspettavamo un Europeo così»

(Di martedì 19 luglio 2022) Cristiana, attaccante dell’femminile, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopodall’Cristiana, attaccante dell’femminile, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopodall’. Le sue dichiarazioni: EUROPEI – «L’epilogo doveva essere diverso, non ciquesto inizio e questa fine. Dobbiamo ripartire per le qualificazioni Mondiali che non è scontata. Lama ce là teniamo. Ci dispiace per i tifosi e per chi ci ha seguito sin qui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Elena Linari ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'eliminazione dell'alla fase a girone degli Europei 2022 : 'Una sconfitta che fa male. Ma la pressione e le ... Le fa eco Cristiana, ...A Sky Sport, Cristiana Girelli torna a parlare dell'eliminazione dell'Italia dall'Europeo: "Ci aspettavamo un epilogo diverso, non ci aspettava ...