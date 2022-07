Italia Femminile eliminata dagli Europei | le ragioni del flop

(Di martedì 19 luglio 2022) Le ragazze della Nazionalecome i colleghi della maschile: tante aspettative, pochi risultati. Il passaggio al professionismo, che in questi giorni è sembrato una svolta epocale, non può bastare a riscrivere da subito la...

Pubblicità

Federvolley : E' UN'ITALIA ???? TUTTA D'ORO VNL femminile ???? Europeo U21 femminile ???? Europeo U22 maschile ???? Europeo U18 maschi… - Eurosport_IT : 17 Luglio 2022 - Una data che ricorderemo a lungo nella pallavolo italiana ?????? 4???? #EurosportVOLLEY | #Pallavolo… - fattoquotidiano : Pallavolo femminile, l’Italia batte il Brasile e conquista la Nations League 2022: è la prima volta nella storia de… - sportli26181512 : Europei Femminili, Malagò: 'Italia? La parola delusione è esagerata, ma ci aspettavamo il passaggio del turno': (AN… - IamBerry29 : Il CT della Nazionale Femminile norvegese Martin Sjørgen è stato esonerato dopo l'Europeo. Era sulla panchina scand… -

...che Sofia Loren si è sorbita 17 giorni di carcere Nel lontano 1982 finì nel carceredi ... La soubrette, ex Miss, Cristina Chiabotto ha pagato la fiducia mal riposta, ha detto lei. ...IL CAIRO (EGITTO) " Medaglia sicura per l'nel fiorettoai Mondiali del Cairo. Arianna Errigo e Francesca Palumbo sono approdate ai quarti di finale e si troveranno avversarie, regalando così all'la medaglia certa, ...ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Slovena Kaja Erzen. Nata il 21 Agosto 1994, Kaja arriva dal Napoli dove ha giocato la sc ...Arianna Errigo batte Francesca Palumbo nei quarti e si qualifica per le semifinali del fioretto femminile ai Mondiali di scherma.