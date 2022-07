Italia femminile-Belgio 0-1 | De Caigny condanna le azzurre

Leggi su 11contro11

(Di martedì 19 luglio 2022) Serviva una vittoria all’contro ilper qualificarsi, e invece è arrivata una sconfitta per 1-0 firmata da Tine De. Una bella conclusione della centrocampista nella ripresaleall’eliminazione. Con tanto di ultimo posto in classifica, in un girone non così tanto ostico, Francia a parte. La Nazionale allenata da Serneels se la vedrà con la Svezia nei quarti. Un’uscita piuttosto prematura dalla competizione per le nostre ragazze, viste le aspettative (forse un po’ troppo alte?) che ne hanno accompagnato la fase di preparazione. Purtroppo, anche stasera si sono ripetuti sinistramente i medesimi spettri emersi nelle altre due partite. Proviamo a ripercorrere questa serata negativa per i nostri colori nel nostro approfondimento del match. De ...