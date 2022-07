Italia-Canada rugby femminile, Test Match: programma, orario, tv, streaming (Di martedì 19 luglio 2022) Torna in campo la nazionale femminile Italiana di rugby e lo fa domenica 24 luglio presso lo Starlight Stadium di Langford (Bristish Columbia, Canada), con calcio d’inizio alle ore 15 locali (00.00 di lunedì 25 luglio in Italia). La sfida con il Canada sarà il primo dei tre Test Match di preparazione della rugby World Cup 2021, in programma a partire dall’8 ottobre 2022 in Nuova Zelanda, con le azzurre che a inizio settembre affronteranno due volte la Francia. Italia e Canada si affrontano per la seconda volta nella loro storia: l’unico precedente risale alla prima edizione della Coppa del Mondo disputata nel 1991 in Galles: ad avere la meglio allora furono le americane che a Cardiff ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) Torna in campo la nazionalena die lo fa domenica 24 luglio presso lo Starlight Stadium di Langford (Bristish Columbia,), con calcio d’inizio alle ore 15 locali (00.00 di lunedì 25 luglio in). La sfida con ilsarà il primo dei tredi preparazione dellaWorld Cup 2021, ina partire dall’8 ottobre 2022 in Nuova Zelanda, con le azzurre che a inizio settembre affronteranno due volte la Francia.si affrontano per la seconda volta nella loro storia: l’unico precedente risale alla prima edizione della Coppa del Mondo disputata nel 1991 in Galles: ad avere la meglio allora furono le americane che a Cardiff ...

Pubblicità

antoguerrera : Ps. Italia ha più morti per Covid in proporzione di UK, Francia, Germania e Canada, nonostante l’integralismo (di A… - EToniutti : Gli #agricoltori olandesi con #camionisti, #pescatori e altro ancora chiedono il supporto dei loro colleghi di Regn… - MichelleLauro : RT @ImolaOggi: Danneggiati dall'inoculazione anti-Covid - Nasce la rete internazionale delle vittime: dall’Australia agli Usa, dal Canada a… - sonia16562 : RT @LaVeritaWeb: Nasce la rete internazionale delle vittime: dall’Australia agli Usa, dal Canada all’Italia, impressionante come storie e d… - nina_x72 : RT @LaVeritaWeb: Nasce la rete internazionale delle vittime: dall’Australia agli Usa, dal Canada all’Italia, impressionante come storie e d… -