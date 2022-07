Italia-Belgio | Europei femminili di calcio | Caporetto finale delle Azzurre

(Di martedì 19 luglio 2022) Debacle completata per ledi Milena Bertolini. La Nazionalena difemminile non è riuscita a qualificarsi per il turno successivo deglididi categoria al termine di un fase a gironi disastrosa. Le calciatrici nostrane hanno disputato una competizione al di sottoloro potenzialità venendo punite, negli episodi chiavi, da un buona dose di sfortuna che ha determinato l’eliminazione dalla contesa iridata del Vecchio Continente. Non è soltanto la malasorte ad aver messo lo zampino sull’esclusione: il misero punto conquistato in tre gare, infatti, fotografa tutte le difficoltà emerse nel tris di gare.ha segnato la fine del sogno europeone: il Commissario ...

Pubblicità

CB_Ignoranza : Con la sconfitta di questa sera contro il Belgio, l’Italia femminile è fuori dall’Europeo come ultima del girone.… - UEFAcom_it : Manca sempre meno a Italia-Belgio! ???? Ecco la formazione ufficiale delle Azzurre! #WEURO2022 | #ITA - SkySport : ULTIM'ORA EURO2022 ITALIA-BELGIO 0-1 (49' DE CAIGNY) AZZURRE ELIMINATE DAL TORNEO #SkySport #SkyEuro2022 #WEURO2022 #Azzurre - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Italia-Belgio, le pagelle: Girelli ultima ad arrendersi, Rosucci pasticcia troppo sul gol - Corriere : Italia-Belgio, le pagelle: Girelli ultima ad arrendersi, Rosucci pasticcia troppo sul gol -

Dato che mercoledì partiremo per il, non avremmo avuto modo di recuperare la moto in caso di ... quest'anno, saremo in due a rappresentare l''.Complice la sconfitta nella partita chiave con il, l'è stata eliminata dagli Europei di calcio femminili. In tre gare, la Nazionale di coach Milena Bertolini ha raccolto un solo punto (...L’Italia femminile arriva ultima del girone, uscendo dall’Europeo tra mille delusioni.: sconfitta anche con il Belgio per 1-0. Tre gare non all'altezza, dove tante giocatrici non si sono espresse al ...Vanessa Incontrada, stop improvviso che fa male: i programmi sono da rivedere. Lei intanto è già tornata sul set ...