Isola del Giglio, si sente male e muore durante l’immersione: la vittima è una turista romana (Di martedì 19 luglio 2022) Era in vacanza e stava facendo un’immersione nelle meravigliose acque dell‘Isola del Giglio quando, improvvisamente, si è sentita male. Inutili i tentativi di soccorso: la donna, una turista romana di 71 anni, è morta, probabilmente affogata. Come è morta la turista romana sull’Isola del Giglio La donna, una 71enne e psicologa di Roma, era in vacanza al Giglio e oggi pomeriggio, insieme a un’amica, aveva deciso di fare un’immersione. Ma è proprio lì, in quelle splendide acque, che qualcosa è andato storto: prima il malore improvviso a una profondità di circa 30 metri, poi la morte. Il personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, infatti, non ha potuto fare molto se non constatare il decesso: la 71enne è morta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 luglio 2022) Era in vacanza e stava facendo un’immersione nelle meravigliose acque dell‘delquando, improvvisamente, si è sentita. Inutili i tentativi di soccorso: la donna, unadi 71 anni, è morta, probabilmente affogata. Come è morta lasull’delLa donna, una 71enne e psicologa di Roma, era in vacanza ale oggi pomeriggio, insieme a un’amica, aveva deciso di fare un’immersione. Ma è proprio lì, in quelle splendide acque, che qualcosa è andato storto: prima il malore improvviso a una profondità di circa 30 metri, poi la morte. Il personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, infatti, non ha potuto fare molto se non constatare il decesso: la 71enne è morta ...

Pubblicità

santegidionews : Vengo da un lungo viaggio in Africa. Tanti paesi soffrono per gli effetti della guerra in Ucraina. Nessun paese è u… - Agenzia_Ansa : Ischia è l'isola migliore al mondo per i lettori del magazine americano 'Travel+Leisure' che hanno premiato l'isola… - gualtierieurope : All'Isola del Cinema per la conclusione della settimana del #gemellaggio Parigi-Roma sulle rive del Tevere e della… - polasein500cc : RT @BethAmaro3: Ismailia (Egitto), monumento della difesa del canale di Suez, granito sardo proveniente dalle cave di Cala Francese nell’is… - Barioli56C : @CAFACLI Buon Pomeriggio da ANACAPRI Sono una PERSONA RICONOSCIUTA INVALIDA CIVILE al 80%con legge 104 co… -