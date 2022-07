Irama, chi è la fidanzata Victoria Stella Doritou (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo la chiusura della relazione con Giulia De Lellis, Irama ha ritrovato la felicità al fianco della modella Victoria Stella Doritou, di origini cipriote. Irama, chi è la fidanzata Classe 1997, Victoria Stella Doritou nasce a Limisso e sviluppa una grande passione per la danza: in Ungheria studia al Magyar Tancmuveszeti Egyetem. Terminato il percorso scolastico, decide di intraprendere la carriera nel mondo della moda, sfilando per le passerelle più importanti e noti brand. Prima ancora del cantante di Carrara, la Doritou era stata legata ad un altro noto volto dello spettacolo e protagonista di Uomini e Donne: Andrea Zelletta. La storia tra il vippone del Gf Vip 5 e la modella è andata avanti fino al 2018 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo la chiusura della relazione con Giulia De Lellis,ha ritrovato la felicità al fianco della modella, di origini cipriote., chi è laClasse 1997,nasce a Limisso e sviluppa una grande passione per la danza: in Ungheria studia al Magyar Tancmuveszeti Egyetem. Terminato il percorso scolastico, decide di intraprendere la carriera nel mondo della moda, sfilando per le passerelle più importanti e noti brand. Prima ancora del cantante di Carrara, laera stata legata ad un altro noto volto dello spettacolo e protagonista di Uomini e Donne: Andrea Zelletta. La storia tra il vippone del Gf Vip 5 e la modella è andata avanti fino al 2018 ...

