Inter-Zhang | scoppia il caos | nerazzurri nella bufera | ecco il motivo

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Bremer: l’incontro con #Zhang non ha portato ad aumento di budget. Stasera l’#Inter vedrà il #Torino con una diffe… - FBiasin : Tra breve incontro #Zhang-#Marotta per fare il punto sulla questione #Bremer. L’appuntamento tra i dirigenti dell… - sportmediaset : Inter, Zhang nei guai con alcuni creditori: deve ripagare 250 milioni #inter #zhang #sportmediaset - ZonaBianconeri : RT @calanalisi: #Milan e #Napoli sono scouting e pareggio di bilancio, la #Juventus è giocatori costosi e aumenti di capitale. L'#Inter dev… - MatteoBandit2 : @il_superiore87 Questa società è morta, l'Inter non è Zhang, Marotta o Lukaku. Gente così ci sta solo portando a fo… -

Assurda, perché il brasiliano aveva un accordo di massima con l'da molto tempo, ma ciò non è ... Le reazioni dai social Sui social non sono mancati gli sfoghi contro(#Zhangout tra i più ...Beffa per Bremer e botta milionaria in tribunale per Steven. Ore decisamente difficili per il presidente dell'. Mentre in Italia la Juventus supera i nerazzurri e si prende Gleison Bremer, difensore centrale del Torino a lungo a un passo dai ...Il giudice dall'Alta Corte di Hong Kong ha dichiarato che "non c'è dubbio che abbia partecipato al finanziamento originario del progetto ed aveva fornito le sue personali garanzie" ..."Non c'è dubbio che abbia partecipato al finanziamento originario del progetto ed aveva fornito le sue personali garanzie", ha dichiarato il giudice dall'Alta Corte di Hong Kong ...