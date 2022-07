Inter | per Bremer l'ultima speranza è l'incontro del Torino con Casadei

Pubblicità

EzioGreggio : Ciao @PauDybala_JR grazie per le gioie che ci hai dato. Comunque…. meglio alla @OfficialASRoma che all’ @Inter ??????… #forzajuve @juventusfc - DiMarzio : .@Inter: slitta l’incontro con il @TorinoFC_1906 per #Bremer #calciomercato - Inter : 'Il segreto di ogni trionfo sta nella propria convinzione'?? 80 dalla nascita di Giacinto #Facchetti, il nostro ric… - LucaRovisoINTER : RT @AlfredoPedulla: L’#Inter in serata ha parlato con l’intermediario di #Bremer chiedendo di portare ancora pazienza. La #Juve formalizzer… - soralhellas : @zetasette @FabDellaValle @Gazzetta_it Se si è fatto mettere la clausola a 20 milioni è per andare a un top club o… -

Ma il denaro,alcuni conta più di tutto: " Meglio un incasso maggiore dalla Juventus che regalare Bremer all'". Ma il lunedì nero dei tifosi del Toro ha avuto una coda in più. Le voci sull'...Calciomercato news, la Juventus si inserisceBremer all'Nuovo capitolo nel tormentone di calciomercato riguardante il passaggio di Gleison Bremer all'. Dopo il mancato incontro che era in programma secondo i rumors nella giornata ... Il commosso ricordo dell'Inter per Giacinto Facchetti La trattativa per Gleison Bremer, centrale di difesa in forza al Torino, con il quale ha disputato una grande stagione in Serie A. Sei qui: Home » News Inter » Trattativa Bremer, i nerazzurri non si ...Il Milan stringe i tempi per De Ketelaere, obiettivo prioritario per la trequarti offensiva dei rossoneri: siamo alle battute decisive ...