Inter | ieri Steven Zhang presente ad Appiano Gentile

Steven Zhang ad Appiano Gentile Giornata intensa per Steven Zhang quella di ieri. Il presidente nerazzurro dopo gli incontri in sede con Marotta e Ausilio per fare il punto sul mercato si è recato ad Appiano Gentile per salutare la squadra, come raccontato dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. "Il presidente ha assistito alla seduta dei suoi giocatori, ha parlato a lungo con Simone Inzaghi come spesso gli capita, mentre la presenza a cena è assai meno consueta. Del resto, la giornata particolarmente tribolata sul mercato, meritava un Intervento presidenziale, tranquillizzante, direttamente con squadra e staff". L'articolo proviene da Intermagazine.

