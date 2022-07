Inter, i tifosi protestano: 'Dopo Dybala, Bremer, nooo'. E chiedono: 'Tenete Skriniar' (Di martedì 19 luglio 2022) Una giornata impegnativa per i tifosi nerazzurri, conclusa con la chiusura di un'operazione che fino a 24 ore prima sembrava assurda: Bremer va alla Juve. Assurda, perché il brasiliano aveva un ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 luglio 2022) Una giornata impegnativa per inerazzurri, conclusa con la chiusura di un'operazione che fino a 24 ore prima sembrava assurda:va alla Juve. Assurda, perché il brasiliano aveva un ...

Pubblicità

FcInterNewsit : ? Perdere Bremer dopo mesi di trattativa e lasciarlo alla Juve è già di per sé difficile da accettare. Ora tutto di… - cmdotcom : Sfuma #Bremer, i tifosi dell'#Inter in coro: 'Ora non vi azzardate a vendere #Skriniar' - FBiasin : “Nel tardo pomeriggio #Lukaku e #Lautaro saranno in diretta sul profilo Instagram dell’#Inter per scoprire insieme… - ufodigiuda : RT @SandroSca: ????????? Dagli autori di 'Inter-Messi: si può!' Dai produttori di 'Inter, c'è Modric!' La love-story che ha appassionato mili… - ssergorp_ : RT @oloap_22510: Tifosi del #Torino che sfottono quelli dell’ #Inter perché hanno venduto il loro miglior giocatore alla #Juventus per 5 mi… -