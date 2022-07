Inter, Gazzetta: “Skriniar blocca tutto, ma Milenkovic prende quota” (Di martedì 19 luglio 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta la squadra Inter è davvero appesa ad un filo chiamatosi Skriniar, che oggi blocca le entrate. “Gleison Bremer si allontanasse definitivamente dalle strade dell’Inter, cosa ne sarebbe del reparto di Simone Inzaghi? Ovviamente sarebbe proprio l’allenatore il più deluso da questo possibile finale di commedia. Anche perché lui stesso non si era morso la lingua sabato a Ferrara, quando aveva ammesso di “spingere” ogni santo giorno per il buon esito della trattativa. Il brasiliano, però, non arriverà facilmente ad Appiano: al momento è ancora troppo alta la differenza tra le munizioni nerazzurre e quelle bianconere nella trattativa con il Toro. Gleison era, comunque, il preferito per riempire la casella eventualmente ... Leggi su seriea24 (Di martedì 19 luglio 2022)- Come riporta ad oggi lala squadraè davvero appesa ad un filo chiamatosi, che oggile entrate. “Gleison Bremer si allontanasse definitivamente dalle strade dell’, cosa ne sarebbe del reparto di Simone Inzaghi? Ovviamente sarebbe proprio l’allenatore il più deluso da questo possibile finale di commedia. Anche perché lui stesso non si era morso la lingua sabato a Ferrara, quando aveva ammesso di “spingere” ogni santo giorno per il buon esito della trattativa. Il brasiliano, però, non arriverà facilmente ad Appiano: al momento è ancora troppo alta la differenza tra le munizioni nerazzurre e quelle bianconere nella trattativa con il Toro. Gleison era, comunque, il preferito per riempire la casella eventualmente ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, dopo l’addio a De Ligt la prima scelta è Bremer. Ma l’Inter prova a fermarla - Gazzetta_it : L'Inter oltre Bremer: prende quota Demiral, e c’è una chiave per prenderlo #calciomercato - Gazzetta_it : Bremer, l'Inter non rilancia (ma non molla): semaforo verde Juve, oggi l'offerta #Bremer - SilviaPrato1 : RT @filomorgan: @GoalItalia Un 19enne con 0 presenze tra i senior può essere valutato 10 milioni solo da @Gazzetta_it e solo se questo è de… - NumeroDiez_10 : Come riportato da @Gazzetta_it, l’#Inter - viste le difficoltà ad arrivare a #Bremer - potrebbe virare su #Demiral.… -