Inter-Bremer, svolta improvvisa: la mossa di Marotta cambia tutto (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo lo stallo delle ultime ore per Bremer, l’Inter di Marotta ha deciso di dare una svolta nella trattativa. L’Inter è stata l’assoluta protagonista nel primo mese di calciomercato, considerando i colpi Lukaku, Mkhitaryan, Bellanova, Onana ed Asllani, ma nelle ultime settimane sta riscontrando varie difficoltà. Le operazioni in entrata di Beppe Marotta e Piero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo lo stallo delle ultime ore per, l’diha deciso di dare unanella trattativa. L’è stata l’assoluta protagonista nel primo mese di calciomercato, considerando i colpi Lukaku, Mkhitaryan, Bellanova, Onana ed Asllani, ma nelle ultime settimane sta riscontrando varie difficoltà. Le operazioni in entrata di Beppee Piero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : ??#Bremer: la @juventusfc pronta al sorpasso sull'Inter. Le ultimissime ?? - Andersinho_ITA : #Bremer ha aspettato l’#Inter sino a ora, dando precedenza assoluta ai nerazzurri da mesi. La #Juventus si è inseri… - DiMarzio : .@Inter: slitta l’incontro con il @TorinoFC_1906 per #Bremer #calciomercato - scoglionando1 : RT @MarcoGuidi13: Fiducia crescente per la chiusura dell’affare #Bremer nel pomeriggio a Milano per la #Juve #Calciomercato #Inter #Torino - GiokerMusso : RT @RaffaeleAmato14: #Bremer: rilancio #Inter che va oltre i 40mln. 35 bonus inclusi più #Casadei con ricompra. @GiokerMusso @calciomercato… -