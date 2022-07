Inter, Bellanova: «Sono interista da sempre, ma ringrazio il Milan» (Di martedì 19 luglio 2022) Bellanova parla del suo tifo per l’Inter e i suoi anni al Milan: «Sono Interista fin da piccolo nonostante abbia giocato al Milan» Raoul Bellanova è tornato sull’argomento della sua fede calcistica ai microfoni di DAZN. Ecco le parole del terzino nerazzurro: «Sono Interista fin da piccolo nonostante abbia giocato al Milan. Me la ricordo bene la foto con la maglia del Milan, avevo sei anni e a quell’età fai le cose senza pensarci: Sono Interista fin da bambino. Ma il Milan devo solo ringraziarlo, se Sono qua è grazie a loro che hanno creduto in me, non negherò mai quello che hanno fatto per me». L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022)parla del suo tifo per l’e i suoi anni al: «ista fin da piccolo nonostante abbia giocato al» Raoulè tornato sull’argomento della sua fede calcistica ai microfoni di DAZN. Ecco le parole del terzino nerazzurro: «ista fin da piccolo nonostante abbia giocato al. Me la ricordo bene la foto con la maglia del, avevo sei anni e a quell’età fai le cose senza pensarci:ista fin da bambino. Ma ildevo solo ringraziarlo, sequa è grazie a loro che hanno creduto in me, non negherò mai quello che hanno fatto per me». L'articolo proviene da Calcio News ...

