Insulta e molesta un ragazzo che stava passeggiando per le strade di Bologna in gonna | arrestato

(Di martedì 19 luglio 2022) Lo aveva incrociato in strada, in una delle tantedel centro di. Prima ha iniziato a schernirlo a suon di insulti di stampo omofobo, poi ha proseguito nella sua aggressione fisica mettendo le sue mani sulle parti intime del giovane. Il, vittima di questo sopruso, è riuscito a reagire e fuggire da quell’uomo – anche grazie a uno spray al peperoncino – prima di essere trovato, in lacrime, da una pattuglia della Polizia. E agli agenti il giovane ha raccontato cosa aveva subito solo qualche minuto prima.l’uomo che hato eto uncon laIlha raccontato alla Polizia, che lo aveva intercettato in lacrime lungo via Amendola,...

