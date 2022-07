Innovazione: dalla fabbrica al negozio, con smart labels il capo di abbigliamento è anche Nft (Di martedì 19 luglio 2022) Torreglia (Pd), 19 lug. (Labitalia) - Gestire l'intera filiera produttiva, i flussi logistici e il negozio grazie a un'unica tecnologia; acquistare un capo di abbigliamento e avere, inquadrando la smart label cucita all'interno, l'Nft ad esso corrispondente in pochi click. Un vantaggio per l'industria della moda, in termini di riduzione dei costi logistici, lotta alla contraffazione e tracciamento del “mercato grigio”. E un cambiamento nell'esperienza per il consumatore. Mioo assieme a Mion (azienda 100% Made in Italy, leader nel settore del labelling per abbigliamento e pelletteria di lusso) e con il supporto di Aton ha creato un Experience Room per poter rispondere all'esigenza di Innovazione del settore della moda. Attraverso The Source, presente presso la sede di Mion, i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Torreglia (Pd), 19 lug. (Labitalia) - Gestire l'intera filiera produttiva, i flussi logistici e ilgrazie a un'unica tecnologia; acquistare undie avere, inquadrando lalabel cucita all'interno, l'Nft ad esso corrispondente in pochi click. Un vantaggio per l'industria della moda, in termini di riduzione dei costi logistici, lotta alla contraffazione e tracciamento del “mercato grigio”. E un cambiamento nell'esperienza per il consumatore. Mioo assieme a Mion (azienda 100% Made in Italy, leader nel settore del labelling pere pelletteria di lusso) e con il supporto di Aton ha creato un Experience Room per poter rispondere all'esigenza didel settore della moda. Attraverso The Source, presente presso la sede di Mion, i ...

