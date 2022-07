Inchiesta ex Cirio | chiesti nove rinvii a giudizio | ci sono anche due parlamentari di Forza Italia

(Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCii nomi deidiLuigi Cesaro e Antonio Pentangelo tra iper i quali la Procura di Torre Annunziata (Napoli) ha chiesto il rinvio anell’ambito del procedimento legato ai lavori mai iniziati al complesso dell’exdi Castellammare di Stabia (Napoli). Si è infatti svolta quest’oggi al tribunale di Torre Annunziata l’udienza preliminare del procedimento che vede il senatore e il deputato accusati di corruzione per il ruolo da entrambi ricoperto di presidente della Provincia di Napoli (oggi Città Metropolitana). Con loro rischiano il processo l’imprenditore Adolfo Greco (già coinvolto in altre vicende giudiziarie), la consorte Angelina Annita Rega, il progettista ...

Trecento appartamenti nell'ex industria di pomodori, permessi che sarebbero stati rilasciati in cambio di regali, soldi e voti. Ad una svolta l'sull'areaal centro di Castellammare. Chiesto il processo per i parlamentari di Forza Italia Luigi Cesaro e Antonio Pentangelo. Questa mattina è toccato all'accusa formulare la sua ...Il procedimento, nato da un'della Guardia di finanza , ruotava intorno a un'... quelle che hanno portato all'elezione di Albertoalla presidenza del Piemonte. Secondo quanto ricostruito ...Sono accusati di corruzione dalla Procura di Torre Annunziata per aver "aiutato" Adolfo Greco nel progetto di realizzare appartamenti al posto della ...Affare Cirio Castellammare: tutti a processo. I nove indagati dell'inchiesta sul recupero della mega struttura alle porte della cittadina stabiese dovranno ...