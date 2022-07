Incendio in Versilia: 50 sfollati e tre case andate in fiamme. Si teme che le fiamme dilaghino per il forte vento – Il video (Di martedì 19 luglio 2022) Trecentosessanta ettari di bosco divorati dalle fiamme. Tre case incendiate e 50 sfollati. È il drammatico bilancio delle autorità che continuano a monitorare gli effetti di un Incendio divampato la scorsa notte a Massarosa, in provincia di Lucca. Secondo quanto si apprende, il fuoco non sarebbe stato ancora domato a causa del forte vento che, cambiando direzione, ha più volte spostato il fronte delle fiamme. Sul posto è presente da stanotte il sindaco di Massarosa Simona Barsotti, che insieme alla Giunta sta monitorando costantemente la situazione. Alcune delle famiglie che erano state evacuate dalle loro abitazioni vi stanno a mano a mano rientrando, fanno sapere i vigili del fuoco. Altre, invece, sono ancora ferme ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Trecentosessanta ettari di bosco divorati dalle. Treincendiate e 50. È il drammatico bilancio delle autorità che continuano a monitorare gli effetti di undivampato la scorsa notte a Massarosa, in provincia di Lucca. Secondo quanto si apprende, il fuoco non sarebbe stato ancora domato a causa delche, cambiando direzione, ha più volte spostato il fronte delle. Sul posto è presente da stanotte il sindaco di Massarosa Simona Barsotti, che insieme alla Giunta sta monitorando costannte la situazione. Alcune delle famiglie che erano state evacuate dalle loro abitazioni vi stanno a mano a mano rientrando, fanno sapere i vigili del fuoco. Altre, invece, sono ancora ferme ...

