In Italia 120.683 nuovi casi di Covid e il tasso di positività sale al 23,2% (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Si conferma in calo, dopo aver probabilmente scavallato il picco la scorsa settimana, la curva epidemica in Italia. Oggi sono 120.683 i nuovi casi Covid contro i 31.204 di ieri ma soprattutto contro i 142.967 di martedì scorso. I tamponi effettuati sono 519.284 (ieri 135.642) con un tasso di positività che sale leggermente dal 23% al 23,2% I decessi delle ultime 24 ore sono 176 (ieri 112) per un totale di 170.213 vittime dall'inizio della pandemia. In calo le terapie intensive, 4 in meno (ieri +14): in tutto sono 413 con 50 ingressi del giorno. Continua a crescere invece il numero dei ricoveri ordinari: sono 127 in più (ieri +272) per un totale di 10.975. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con ... Leggi su agi (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Si conferma in calo, dopo aver probabilmente scavallato il picco la scorsa settimana, la curva epidemica in. Oggi sono 120.683 icontro i 31.204 di ieri ma soprattutto contro i 142.967 di martedì scorso. I tamponi effettuati sono 519.284 (ieri 135.642) con undicheleggermente dal 23% al 23,2% I decessi delle ultime 24 ore sono 176 (ieri 112) per un totale di 170.213 vittime dall'inizio della pandemia. In calo le terapie intensive, 4 in meno (ieri +14): in tutto sono 413 con 50 ingressi del giorno. Continua a crescere invece il numero dei ricoveri ordinari: sono 127 in più (ieri +272) per un totale di 10.975. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con ...

Pubblicità

telodogratis : In Italia 120.683 nuovi casi di Covid e il tasso di positività sale al 23,2% - sulsitodisimone : In Italia 120.683 nuovi casi di Covid e il tasso di positività sale al 23,2% - infoitinterno : Covid oggi Italia, 120.683 contagi e 176 morti: bollettino 19 luglio - infoitinterno : Covid: 3.227 casi e cinque morti in Liguria. In Italia 120.683 nuovi contagi e 176 decessi /Il bollettino - infoitinterno : Covid in Italia, il bollettino di oggi 19 luglio: 120.683 nuovi casi e 176 morti -