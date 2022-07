In bikini a 54 anni: "Faccio quello che voglio", la star che sconvolge l'America. La riconoscete? | Foto (Di martedì 19 luglio 2022) Nei primissimi anni Novanta è stata una delle sexy star della serie tv Baywatch: oggi Donna D'Errico ha 54 anni portati splendidamente, alla faccia degli "hater" che su Instagram le contestano una certa "sfacciataggine" nei look scelti sui social e nelle occasioni di gala. La polemica è scoppiata lo scorso 4 luglio, festa nazionale negli Stati Uniti. In uno slancio di patriottismo, la ex biondissima attrice Americana decide di pubblicare un video con un succinto mini bikini a stelle e strisce al posto di quello intero rosso che sfoggiava ai tempi delle corse in spiaggia a perdifiato a fianco della divissima Pamela Anderson. A fronte delle critiche fin troppo feroci di molte donne, la D'Errico ha deciso di replicare pubblicando un'altra Foto in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Nei primissimiNovanta è stata una delle sexydella serie tv Baywatch: oggi Donna D'Errico ha 54portati splendidamente, alla faccia degli "hater" che su Instagram le contestano una certa "sfacciataggine" nei look scelti sui social e nelle occasioni di gala. La polemica è scoppiata lo scorso 4 luglio, festa nazionale negli Stati Uniti. In uno slancio di patriottismo, la ex biondissima attricena decide di pubblicare un video con un succinto minia stelle e strisce al posto diintero rosso che sfoggiava ai tempi delle corse in spiaggia a perdifiato a fianco della divissima Pamela Anderson. A fronte delle critiche fin troppo feroci di molte donne, la D'Errico ha deciso di replicare pubblicando un'altrain ...

