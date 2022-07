Immissioni in ruolo, posti per provincia Infanzia e Primaria dopo mobilità (Di martedì 19 luglio 2022) Al via le operazioni di Immissioni in ruolo dei docenti. Pubblichiamo i posti disponibili per le assunzioni dei docenti dopo la mobilità divisi per Regione e provincia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 luglio 2022) Al via le operazioni diindei docenti. Pubblichiamo idisponibili per le assunzioni dei docentiladivisi per Regione e. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Immissioni in ruolo, posti per provincia Infanzia e Primaria dopo mobilità - SoniaSamoggia : RT @lordbacio: Breve storia triste: hanno convocato per la immissioni in ruolo fino alla posizione 600.. io sono 602. Fine delle trasmissio… - sery_s : @Berengario85 Quelle aggiornate e la prima fase (scelta province) delle immissioni in ruolo - foggylady : RT @lordbacio: Breve storia triste: hanno convocato per la immissioni in ruolo fino alla posizione 600.. io sono 602. Fine delle trasmissio… - Debora72174569 : RT @Ticonsiglio: ??Domanda immissioni in ruolo Docenti 2022: guida MIUR Ti spieghiamo in modo semplice e chiaro come presentare la domanda p… -