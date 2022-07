Immissioni in ruolo infanzia e primaria da GaE e GM: posti strutture carcerarie, disabili psicofisici, Montessori. Come compilare la domanda (Di martedì 19 luglio 2022) Immissioni in ruolo da GM e GaE anno scolastico 2022/23: chiarimenti USR Veneto per la compilazione della domanda da parte dei docenti di scuola di infanzia e primaria in possesso del titolo per l'insegnamento su posti comuni di tipo speciale in strutture carcerarie (QN) - per disabili psicofisici (EN) - con metodo Montessori (HN). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 luglio 2022)inda GM e GaE anno scolastico 2022/23: chiarimenti USR Veneto per la compilazione dellada parte dei docenti di scuola diin possesso del titolo per l'insegnamento sucomuni di tipo speciale in(QN) - per(EN) - con metodo(HN). L'articolo .

