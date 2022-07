Immigrazione, l’invisibile rotta turca e Pantelleria al collasso (Di martedì 19 luglio 2022) Pantelleria, 19 lug – Chi sognava per la Sicilia il boom turistico dopo due anni di pandemia al momento è assai deluso. Pochi italiani, qualche europeo, molti americani ma soprattutto bengalesi (5.803 dall’1 gennaio ad oggi), egiziani (5.770) e tunisini (5.656) che però sono turisti “a nostre spese”. L’estate siciliana ma anche quella calabrese e sarda, infatti, sta registrando l’incremento, già purtroppo annunciato, di numerosi sbarchi ma soprattutto di nuove rotte intraprese dai clandestini. Alle isole siciliane Pelagie, con Lampedusa in testa, si sono aggiunte Pantelleria e Marettimo (una delle isole Egadi di fronte Trapani), solo pochi giorni fa. Mentre in Sardegna la zona del Sulcis sta registrando arrivi quotidiani ed è preoccupante anche la situazione nella Calabria sud-orientale. l’invisibile rotta ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 19 luglio 2022), 19 lug – Chi sognava per la Sicilia il boom turistico dopo due anni di pandemia al momento è assai deluso. Pochi italiani, qualche europeo, molti americani ma soprattutto bengalesi (5.803 dall’1 gennaio ad oggi), egiziani (5.770) e tunisini (5.656) che però sono turisti “a nostre spese”. L’estate siciliana ma anche quella calabrese e sarda, infatti, sta registrando l’incremento, già purtroppo annunciato, di numerosi sbarchi ma soprattutto di nuove rotte intraprese dai clandestini. Alle isole siciliane Pelagie, con Lampedusa in testa, si sono aggiuntee Marettimo (una delle isole Egadi di fronte Trapani), solo pochi giorni fa. Mentre in Sardegna la zona del Sulcis sta registrando arrivi quotidiani ed è preoccupante anche la situazione nella Calabria sud-orientale....

