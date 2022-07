Immaginare una scuola che guarda al futuro (Di martedì 19 luglio 2022) Terminata la quinta primaria una bambina di Firenze non riesce ad allontanare da sé l’idea del suicidio e i genitori, colti di sorpresa, non sanno come comportarsi. Il... Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 19 luglio 2022) Terminata la quinta primaria una bambina di Firenze non riesce ad allontanare da sé l’idea del suicidio e i genitori, colti di sorpresa, non sanno come comportarsi. Il... Leggi

Pubblicità

Maxnuccio : RT @PinuccioDonvito: Riuscite a immaginare il M5S senza traditori? Oggi saremmo al 55%, gli editori non avrebbero avuto una lira,il RDC sa… - Simo07827689 : RT @PinuccioDonvito: Riuscite a immaginare il M5S senza traditori? Oggi saremmo al 55%, gli editori non avrebbero avuto una lira,il RDC sa… - canneIIa : @sealhashira no ma hai perfettamente ragione, solo che in passato essendo che mi sembrava una cosa fuori dal mondo… - luiginotedesco : RT @PinuccioDonvito: Riuscite a immaginare il M5S senza traditori? Oggi saremmo al 55%, gli editori non avrebbero avuto una lira,il RDC sa… - Majden3 : RT @PinuccioDonvito: Riuscite a immaginare il M5S senza traditori? Oggi saremmo al 55%, gli editori non avrebbero avuto una lira,il RDC sa… -