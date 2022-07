Ilary Blasi si scatena sui social media, e indossa il look dell’estate! (Di martedì 19 luglio 2022) Ilary Blasi riaccende i propri social media e lo fa con stile! La show girl e presentatrice italiana è in viaggio con i figli in alcuni dei posti più belli al mondo, e non perde tempo per realizzare dei look al top e mostrarli a tutto il web! Antonello Venditti canta “certi amori non finiscono, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 19 luglio 2022)riaccende i proprie lo fa con stile! La show girl e presentatrice italiana è in viaggio con i figli in alcuni dei posti più belli al mondo, e non perde tempo per realizzare deial top e mostrarli a tutto il web! Antonello Venditti canta “certi amori non finiscono, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - TommyBrain : CONTRI ? SEMBRA CHE SHINZO ABE NON SIA STATO UCCISO DA UN PAZZO, MA AL TG PARLANO DI ILARY BLASI ' - IacobellisT : CONTRI ? +SEMBRA CHE SHINZO ABE NON SIA STATO UCCISO DA UN PAZZO, MA AL TG PARLANO DI ILARY BLASI+' -