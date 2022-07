Ilary Blasi posta questa foto sui social: nei commenti succede il finimondo, c'entra Francesco Totti (Di martedì 19 luglio 2022) Ilary Blasi, dagli ultimi scatti social, ha deciso di ricominciare prendendosi cura della propria famiglia. Ecco come si mostra sul web. Partita in vacanza con la famiglia, come si può vedere dalle foto sul suo profilo Instagram, Ilary Blasi è ora in Tanzania. Spiaggia, sole, mare e tutto il calore dei suoi tre figli sono la cura. La conduttrice dell’Isola dei Famosi riparte dalla famiglia per dimenticare, o tenta quantomeno di farlo. Non che sia facile, vista la pressione mediatica e l’accanimento degli haters che sui social si scatenano. I commenti fanno riferimento ovviamente alla fine della liaison con il pupone Francesco Totti. Qualcuno esagera e a intervenire è la sorella della Blasi, che ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 19 luglio 2022), dagli ultimi scatti, ha deciso di ricominciare prendendosi cura della propria famiglia. Ecco come si mostra sul web. Partita in vacanza con la famiglia, come si può vedere dallesul suo profilo Instagram,è ora in Tanzania. Spiaggia, sole, mare e tutto il calore dei suoi tre figli sono la cura. La conduttrice dell’Isola dei Famosi riparte dalla famiglia per dimenticare, o tenta quantomeno di farlo. Non che sia facile, vista la pressione mediatica e l’accanimento degli haters che suisi scatenano. Ifanno riferimento ovviamente alla fine della liaison con il pupone. Qualcuno esagera e a intervenire è la sorella della, che ...

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - Moussolinho : RT @tempoweb: Ilary Blasi, foto dalla spiaggia in Tanzania: cosa mette in mostra. Il dettaglio da urlo - RtTanzania : RT @tempoweb: Ilary Blasi, foto dalla spiaggia in Tanzania: cosa mette in mostra. Il dettaglio da urlo -