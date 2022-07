Ilary Blasi: Lenor cambia spot dopo la separazione da Francesco Totti (Di martedì 19 luglio 2022) Ilary Blasi è una conduttrice affermata (Dagospia, proprio qualche ora fa, ha confermato il rinnovo del suo contratto: “La Blasi ha rinnovato il suo contratto con Mediaset che prevede la conduzione della nuova edizione de L’Isola dei Famosi nel 2023?). Ma oltre a condurre è anche volto e testimonial di Lenor, noto marchio di ammorbidenti. Nello spot realizzato con Ilary Blasi, però, le citazioni a Francesco Totti sono innumerevoli. Fingendo di essere al telefono con lui, la conduttrice esordisce con: “Ok, tu scegli il detersivo ma io l’ammorbidente. E con Lenor Perle prolungo la durata del profumo che amo. Esatto: è come i tempi supplementari”. Poi, tappando il microfono e rivolgendosi a noi ironizza: “Esperto del ... Leggi su biccy (Di martedì 19 luglio 2022)è una conduttrice affermata (Dagospia, proprio qualche ora fa, ha confermato il rinnovo del suo contratto: “Laha rinnovato il suo contratto con Mediaset che prevede la conduzione della nuova edizione de L’Isola dei Famosi nel 2023?). Ma oltre a condurre è anche volto e testimonial di, noto marchio di ammorbidenti. Nellorealizzato con, però, le citazioni asono innumerevoli. Fingendo di essere al telefono con lui, la conduttrice esordisce con: “Ok, tu scegli il detersivo ma io l’ammorbidente. E conPerle prolungo la durata del profumo che amo. Esatto: è come i tempi supplementari”. Poi, tappando il microfono e rivolgendosi a noi ironizza: “Esperto del ...

