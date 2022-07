Ilary Blasi | la nuova cartolina social coi tre figli da Zanzibar

(Di martedì 19 luglio 2022) La conduttrice, che subito dopo l'annuncio della rottura con Francesco Totti è volata in Africa con i treCristian, Chanel e Isabel, ha postato su Instagram una foto che li ritrae tutti insieme in spiaggia, felici e sorridenti. Uno scatto con cuisembra dire: la vita va avanti…

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - BITCHYFit : Ilary Blasi: Lenor cambia spot dopo la separazione da Francesco Totti - musiclover_blu : La sorella di Ilary Blasi aveva proprio ragione quando qualche giorno fa invitava tutti a tacere basta guardare chi sta parlando ora su rai1 -

Francesco Totti raggiunge la sua ex moglie in Tanzania Spunta un video sui social Ormai è da dieci giorni che non si fa altro che parlare della rottura trae il popolare ex calciatore della As Roma. E se sui giornali e sul web ne sono state scritte e dette di ogni, i diretti interessati si sono limitati a dare l'ufficialità della loro ...La separazione tra Francesco Totti eè avvenuta, ormai, da più di una settimana. Ma dopo i famosi comunicati disgiunti, diramati dall'Ansa, tutto tace. La presentatrice e showgirl si gode le vacanze con i figli lontano da ...La conduttrice, che subito dopo l'annuncio della rottura con Francesco Totti è volata in Africa con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel, ha postato su Instagram una foto che li ritrae tutti insieme ...Un commento di Luca Toni sotto un post di Francesco Totti ha attirato l'attenzione. Poche parole che hanno sorprese. Ecco cosa è successo.