(Di martedì 19 luglio 2022) Latrae Francesco, come c’era da aspettarsi, ha suscitato un clamore mediatico incredibile. La ‘rottura dell’anno’ sta oscurando tutto il resto delestivo ed anche la Rai se ne è accorta, al punto da aver pensato direcon un repentino cambio di programmazione.,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - blogtivvu : Ilary Blasi e Totti, Rai1 “approfitta” della separazione e cavalca l’onda del gossip: la mossa #ilaryblasi #totti - luigisolustri : RT @unfair_play: La proposta della Roma convince Dybala: 'Sai che si è liberata Ilary Blasi?' #Dybala #Roma #ASRoma #Calciomercato -

Dopo i comunicati sulla fine del loro matrimonio,e Francesco Totti hanno preso strade diverse. La conduttrice è volata in Tanzania con la famiglia per sfuggire al clamore mediatico e trascorrere qualche giorno in serenità, mentre l'ex ...Da quando Francesco Totti ehanno annunciato la loro separazione, tutti i riflettori sono puntati su di loro. Di recente a far discutere è stato un video della loro primogenita Chanel su TikTok. Cantando una canzone ...Ilary Blasi e Francesco Totti, Rai1 "approfitta" della separazione e cavalca l'onda del gossip: la mossa delle ultime ore.Nelle ultime ore sono venute fuori diverse opinioni espresse da una delle protagoniste della 16ª edizione de L’Isola dei Famosi: Lory Del ...