Ilary Blasi e l’uomo misterioso L’ex naufraga | «Dopo tanti anni | ci può stare»

(Di martedì 19 luglio 2022)avrebbe un uomo, parola di Lory Del Santo.nauraga nella trasmissione Non succederà più condotta da Giada Di Micheli, ha commentato la separazione tra la padrona di casa de L’Isola dei famosi e Francesco Totti sostenendo di non essere stupita della notizia. Ma ha anche parlato di un uomo. «La separazione di lei e Francesco Totti?17o più qualcosa può incepparsi, anche se c’è un amore collaudato, ci può sempre essere il desiderio di svoltare e sondare altre vie. È così, fa parte del logorio di una relazione bella, ma che può avere della ruggine», ha spiegato Lory per cui la fine di un amoretanto tempo può anche essere normale. Lory non si dice stupita nemmeno dai tradimenti di Totti: «Ma io penso ...

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - leggoit : Totti e Ilary Blasi, la separazione cambia i palinsesti Rai? Ecco cosa andrà presto in onda - FeetCelebrityIT : I fantastici piedi di Ilary Blasi #feet #feetfethish #feetworship #feetfinder @GhostMa00965595 -

La separazione tra Francesco Totti econtinua ad essere al centro dell'attenzione e anche la Rai cambia la programmazione per seguire "l'onda mediatica" della vicenda. In queste ultime settimane, infatti, non si fa altro che ...Meloryentra a gamba tesa sui social per prendere le difese della sorelladopo le interviste dell'amico di Francesco Totti Alex Nuccetelli su Noemi Bocchi e la separazione (e contro i commenti '...Con l'annuncio della separazione in rete tutti gli argomenti legati all'ex calciatore e alla showgirl hanno fatto registrare un picco vertiginoso di ricerche e digitazioni ...Dopo l'annuncio della separazione tra Totti e Ilary Blasi, la Rai anticipa la messa in onda di 'Mi chiamo Francesco Totti' il 25 luglio ore 21:30 ...