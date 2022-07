Ilary Blasi | come se la passa senza Totti | la FOTO più bella Non si era mai sentita meglio

(Di martedì 19 luglio 2022) Sonoti ormai quasi dieci giorni dalla separazione tra Francesco, e quest’ultima si è “rifugiata” in Africa. Eppure pare stare benone. La loro separazione ha provocato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - infoitcultura : Ilary Blasi pubblicità Lenor cambia causa separazione da Totti - infoitcultura : Lenor cambia lo spot con Ilary Blasi dopo il divorzio da Francesco Totti -

Può sembrare uno slogan pubblicitario perfetto, ma è quello che è successo realmente alla pubblicità Lenor che ha come protagonista. Il clamore della separazione trae ...La presunta nuova fiamma di Totti , immortalata dagli scatti di Chi, ha catturato l'attenzione mediatica dopo l'ufficialità della separazione dell'ex Capitano della Roma e di. Sembra, ...Ilary Blasi la bambina che ha fatto fin da piccolissima pubblicità cult Per 20 anni l’Italia è stata innamorata di Francesco Totti e Ilary Blasi. Ilary Blasi e Francesco Totti: spot Lenor cambia. La c ...Ad attendere la Blasi nella capitale avvocati e commercialisti che dovranno trovare un accordo sul patrimonio della famiglia. Totti e Ilary, la separazione. La coppia da favola Ilary e Totti, infatti, ...