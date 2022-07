Il Volo ospite per l’apertura del Magna Graecia Film Festival (Di martedì 19 luglio 2022) Magna Graecia Film Festival 19a edizione Catanzaro 30 luglio / 7 agosto 2022 . La diciannovesima edizione si apre con la musica internazionale Sarà IL Volo ad aprire la sera di sabato 30 luglio la 19a edizione del Magna Graecia Film Festival – ideato e diretto da Gianvito Casadonte – in programma a Catanzaro dal 30 luglio al 7 agosto 2022. Il trio eseguirà un paio di brani tra i più significativi della propria carriera, in qualità di ospite speciale della kermesse che vedrà Beatrice Grannò come Madrina e un parterre di ospiti unico e internazionale, dall’attore Richard Gere, al regista e sceneggiatore John Landis, all’attrice Stefania Sandrelli, al regista e sceneggiatore Marco Tullio Giordana, al regista e ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 luglio 2022)19a edizione Catanzaro 30 luglio / 7 agosto 2022 . La diciannovesima edizione si apre con la musica internazionale Sarà ILad aprire la sera di sabato 30 luglio la 19a edizione del– ideato e diretto da Gianvito Casadonte – in programma a Catanzaro dal 30 luglio al 7 agosto 2022. Il trio eseguirà un paio di brani tra i più significativi della propria carriera, in qualità dispeciale della kermesse che vedrà Beatrice Grannò come Madrina e un parterre di ospiti unico e internazionale, dall’attore Richard Gere, al regista e sceneggiatore John Landis, all’attrice Stefania Sandrelli, al regista e sceneggiatore Marco Tullio Giordana, al regista e ...

