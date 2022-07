Il volley italiano è in ottima salute, anche pensando al futuro (Di martedì 19 luglio 2022) "E che domenica bestiale" avrebbe cantato Fabio Concato. Una domenica scintillante per la pallavolo italiana, ma non una rondine che illude sulla primavera: quella di domenica scorsa è la testimonianza (l'ennesima) che il movimento del volley italiano gode di ottima salute e che il futuro è roseo almeno quanto il presente. Perché gli incidenti di percorso capitano (e all'ultima Olimpiade sono stati belli grossi), ma una struttura solida è capace di assorbirli, voltare pagina e continuare a crescere. E allora nessuno si stupisca se nella domenica bestiale del volley italiano, il successo della Nazionale femminile che ha travolto il Brasile nella finale di volleyball Nations League (Vnl per i più nerd del settore) e ha portato a casa un trofeo che mai ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 luglio 2022) "E che domenica bestiale" avrebbe cantato Fabio Concato. Una domenica scintillante per la pallavolo italiana, ma non una rondine che illude sulla primavera: quella di domenica scorsa è la testimonianza (l'ennesima) che il movimento delgode die che ilè roseo almeno quanto il presente. Perché gli incidenti di percorso capitano (e all'ultima Olimpiade sono stati belli grossi), ma una struttura solida è capace di assorbirli, voltare pagina e continuare a crescere. E allora nessuno si stupisca se nella domenica bestiale del, il successo della Nazionale femminile che ha travolto il Brasile nella finale diball Nations League (Vnl per i più nerd del settore) e ha portato a casa un trofeo che mai ...

