Il tribunale di Hong Kong condanna Zhang: inadempiente coi creditori per 255 milioni di dollari (Di martedì 19 luglio 2022) Il presidente dell'Inter Steven Zhang ha perso una causa giudiziaria a Hong Kong nei confronti di alcuni creditori. Lo scrive il quotidiano di Hong Kong South China Morning Post, ripreso in Italia da CalcioeFinanza. Il figlio di Zhang Jindong, come riportato dal quotidiano, è stato citato in giudizio dai creditori lo scorso agosto per recuperare 255 milioni di dollari di prestiti e un'obbligazione inadempiente che ha garantito, impegni che ha successivamente rinnegato, adducendo falsità e ignoranza. Zhang ha garantito il rifinanziamento di 255 milioni di dollari di prestiti e obbligazioni firmati nel 2020, in una operazione conclusa con la China

