Il Torino ha deciso: ecco chi tra Inter e Juve la spunta per Bremer (Di martedì 19 luglio 2022) Il Torino ha accettato l’offerta: scelta la nuova destinazione di Bremer Sono ore caldissime per il futuro di Gleison Bremer. Il Torino, però, ha deciso in questi ultimi minuti la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 19 luglio 2022) Ilha accettato l’offerta: scelta la nuova destinazione diSono ore caldissime per il futuro di Gleison. Il, però, hain questi ultimi minuti la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

infoitsport : FLASH – Futuro Bremer, il Torino ha deciso: accettata l’offerta della Juventus! - ZonaBianconeri : RT @FilippoRubu00: ??#Juventus, accettata la proposta per #Bremer ???? Il difensore approderà in maglia bianconera dal #Torino che si è decis… - FilippoRubu00 : ??#Juventus, accettata la proposta per #Bremer ???? Il difensore approderà in maglia bianconera dal #Torino che si è… - Ricky50865769 : @soldatagranata @LandoNorris io ci son nato a Torino e stavo benissimo, ma c'era troppo casino dove vivevo io, quin… - LorenzoMudryk : A Sky dicono che il Torino non ha deciso #Bremer -