Il Tar boccia la dieta di Panzironi: «Crea sfiducia nella medicina ed è pericoloso». Confermata la multa per la tv delle sue televendite (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo la multa decisa dall'Autorità garante per le comunicazioni (Agcom) e Confermata dal Tar del Lazio ai danni dell'emittente televisiva che divulgava la controversa dieta Life 120 del giornalista Adriano Panzironi, i giudici del Tribunale amministrativo nelle motivazioni della sentenza, rilanciate dal Corriere delle Sera, accusano Panzironi di «ingenerare sfiducia nella medicina tradizionale». E di «collegare in modo pericoloso l'adozione di uno stile di vita alla cura di malattie gravi come il tumore». Già il 15 giugno scorso Agcom aveva multato per quasi 265mila euro la società Gm Comunicazione, che aveva mandato in onda i programmi tv a cui era affidata la promozione della pseudo

