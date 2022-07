Il sistema rappresentativo negli Stati Uniti d’America Scrive Valori

Leggi su formiche

(Di martedì 19 luglio 2022) La democrazia statunitense predicata dai relativi aedi nella colonia Europa è un gioco da ricchi basato sul capitale, mentre in quel Paese i propri cittadini la criticano ferocemente, come meglio vedremo nel presente articolo La politica monetaria penetra l’intero processo elettorale, legislativo e amministrativo. Le persone infatti hanno solo un diritto limitato alla partecipazione politica. La disuguaglianza di status economico si è trasformata in disuguaglianza di status politico. Secondo lestiche, i vincitori del 91% delle elezioni del Congressosono i candidati con un maggiore sostegno finanziario. Le grandi aziende, un piccolo gruppo di ricchi e i gruppi di interesse sono più generosi ...