Il sindaco di Mariupol: dall'attacco russo uccise 22mila persone (Di martedì 19 luglio 2022) Il sindaco di Mariupol, Vadim Boitchenko, ha dichiarato, in una conferenza stampa a Kiev, che circa 22.000 abitanti sono stati uccisi nell'attacco sferrato dai russi alla città portuale ucraina."Il 50%... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) Ildi, Vadim Boitchenko, ha dichiarato, in una conferenza stampa a Kiev, che circa 22.000 abitanti sono stati uccisi nell'sferrato dai russi alla città portuale ucraina."Il 50%...

Pubblicità

rumba15342942 : RT @Gianl1974: Un migliaio di occupanti russi, insieme all'equipaggiamento militare, hanno lasciato il parcheggio al mattino e si sono avvi… - eli78todo : RT @uaworldit: Questi sono i centri di filtrazione nella città temporaneamente occupata di #Mariupol e si trovano in periferia - i russi de… - eli78todo : RT @uaworldit: Gli occupanti russi a Mariupol hanno deciso di privare gli ucraini del diritto a qualsiasi immobile. I residenti locali che… - MarinaBidetti : RT @uaworldit: Questi sono i centri di filtrazione nella città temporaneamente occupata di #Mariupol e si trovano in periferia - i russi de… - RivLibPopolare : RT @uaworldit: Questi sono i centri di filtrazione nella città temporaneamente occupata di #Mariupol e si trovano in periferia - i russi de… -