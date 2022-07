Pubblicità

sportli26181512 : Il saluto di Mou, l'abbraccio di Abraham: il primo giorno di Dybala in giallorosso: Il saluto di Mou, l'abbraccio d… - Sardanapalooo : RT @Gazzetta_it: Il saluto di Mou, l'abbraccio di Abraham: il primo giorno di #Dybala con la Roma - juanseam17 : RT @Gazzetta_it: Il saluto di Mou, l'abbraccio di Abraham: il primo giorno di #Dybala con la Roma - LAROMA24 : ?????? Il Saluto del Mister! #Mou #Mourinho #ritiroroma #albufeira #algarve #asroma ?????? - Gazzetta_it : Il saluto di Mou, l'abbraccio di Abraham: il primo giorno di #Dybala con la Roma -

Aspettando l'ufficialità, Paulo Dybala questa mattina ha già fatto il suo primo allenamento con la maglia della Roma. Lo ha fatto allo Estadio Municipal di Albufeira, da solo, con lo staff giallorosso ...Abbozza uncon la mano, pronto ad iniziare la seduta. In panchina vicino a Morais c'è Nuno ...segue tutto da vicino, parlando con il vice Foti. Si sposta di continuo, mai seduto. Una parola ...Villar al Monza, via libera per Frattesi. Pressing su Pasalic, Kluivert ai saluti - Il Messaggero - Attendere è come giocare alla roulette e sperare che la pallina vada sul rosso anziché... - Marione.La storia di Zaniolo sta diventando un romanzo sceneggiato. Vado, non vado, ritorno, saluto, non saluto e così avanti. Pur leggendo quanto accade, non ho ancora capito se Zaniolo va alla Juventus, se ...