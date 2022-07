Pubblicità

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport

IL SOGNO REALIZZATO "Mio padre è laziale, tutta la mia famiglia lo è - ha raccontato- . Da piccolo andavo con lui all'Olimpico, anche nell'anno dello scudetto nonostante avessi solo 5 ...

Il Romagnoli innamorato: "Da quando ero bambino sognavo di giocare nella Lazio" Con il suo approdo in biancoceleste, il difensore cresciuto nel mito di Nesta abbraccia la sua prima passione calcistica: "Andavo all'Olimpico da tifoso da quando avevo 5 anni con mio padre: siamo una ...