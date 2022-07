Il ristorante migliore del mondo è il Geranium di Rasmus Kofoed (Di martedì 19 luglio 2022) Il ristorante Geranium di Copenaghen è chiuso per ferie (fino all'11 agosto) mentre viene eletto “migliore del mondo” a Londra, la sera del 18 luglio, ai The World's 50 Best Restaurant 2022 sponsorizzati da S.Pellegrino & Acqua Panna e presentati dall'attore e regista italoamericano Stanley Tucci. Un'edizione che ha premiato particolarmente l'Italia, per inciso, con ben sei ristoranti italiani in classifica di cui due nella top ten: il Lido 84 di Gardone Riviera (Brescia), guidato dallo chef Riccardo Camanini, conquista la posizione più alta salendo alla n.8 (nel 2021 era al n.15); al n.10 Le Calandre di Rubano (Padova), guidato dallo chef Massimiliano Alajmo, che guadagna 16 posizioni dal 2021; il ristorante Uliassi di Senigallia, dello chef tre stelle Michelin Mauro Uliassi, si classifica al n. ... Leggi su gqitalia (Di martedì 19 luglio 2022) Ildi Copenaghen è chiuso per ferie (fino all'11 agosto) mentre viene eletto “del” a Londra, la sera del 18 luglio, ai The World's 50 Best Restaurant 2022 sponsorizzati da S.Pellegrino & Acqua Panna e presentati dall'attore e regista italoamericano Stanley Tucci. Un'edizione che ha premiato particolarmente l'Italia, per inciso, con ben sei ristoranti italiani in classifica di cui due nella top ten: il Lido 84 di Gardone Riviera (Brescia), guidato dallo chef Riccardo Camanini, conquista la posizione più alta salendo alla n.8 (nel 2021 era al n.15); al n.10 Le Calandre di Rubano (Padova), guidato dallo chef Massimiliano Alajmo, che guadagna 16 posizioni dal 2021; ilUliassi di Senigallia, dello chef tre stelle Michelin Mauro Uliassi, si classifica al n. ...

Pubblicità

mikemoratinos : RT @GdB_it: Lido 84 è l'ottavo ristorante migliore al mondo secondo «The World's 50 Best Restaurant 2022» - GdB_it : Lido 84 è l'ottavo ristorante migliore al mondo secondo «The World's 50 Best Restaurant 2022» - pietrolove_ : io e il souschef del 18esimo ristorante migliore al mondo - LondiValentina : @ebiEbibo @federicafa Scusami ma lo trovo eccesivo. Si tratta di un ristorante e a me non è mai successo che uno di… - BabaMenghini : 7 modi per creare un’esperienza migliore ai clienti del tuo #ristorante #expat #lavoro -