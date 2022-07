Il popolo con Draghi? Alle manifestazioni quattro gatti esaltati dal mainstream (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug – Sono più tristi le manifestazioni pro Draghi o quei media che le esaltano? Ai lettori l’ardua sentenza. Sta di fatto che da circa 24 ore assistiamo a una litania quasi a senso unico, stucchevole coro degli strenui sostenitori del premier dimissionario. Secondo alcuni megafoni Draghiani la gran parte degli italiani chiede a Draghi di restare. Su cosa si basa questa arguta considerazione? Sulle firme dei mille sindaci, sulle associazioni di categoria che rivolgono appelli al primo ministro e, udite udite, sui cittadini che sono scesi in piazza per invocare la permanenza del premier eletto dAlle élite non eletto dal popolo. Qualche sit-in con poche decine di persone in ancor meno città italiane, è sufficiente a lor signori per propinarci questa versione del tutto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug – Sono più tristi leproo quei media che le esaltano? Ai lettori l’ardua sentenza. Sta di fatto che da circa 24 ore assistiamo a una litania quasi a senso unico, stucchevole coro degli strenui sostenitori del premier dimissionario. Secondo alcuni megafoniani la gran parte degli italiani chiede adi restare. Su cosa si basa questa arguta considerazione? Sulle firme dei mille sindaci, sulle associazioni di categoria che rivolgono appelli al primo ministro e, udite udite, sui cittadini che sono scesi in piazza per invocare la permanenza del premier eletto délite non eletto dal. Qualche sit-in con poche decine di persone in ancor meno città italiane, è sufficiente a lor signori per propinarci questa versione del tutto ...

Pubblicità

santegidionews : Perchè è importante celebrare il #MandelaDay? In un tempo di conflitti che sembrano insolubili, è opportuno ricorda… - demagistris : Politicanti di palazzo che per poltrone ed interessi personali giocano sulla pelle del popolo italiano.Alle prossim… - gparagone : Mentre #Draghi incontra #Uber, noi con il Popolo. Onore ai #tassisti, Onore ai ristoratori, Onore ai balneari, Ono… - etventadv : RT @blankaut: Al di là della simpatia (poca) per Conte, offenderlo con l'epiteto di stagista rende bene cosa sono quelli di italia viva, az… - 57Attilio : RT @marenzi_paolo: FACCIAMO VEDERE AL GIUDICE TOGATO DEL TRIBUNALE DI FIRENZE IN QUANTI SIAMO A SOSTENERLA!! GRAZIE SUSANNA ZANDA ,IL PO… -