Presentazione Ad Arezzo, il "didelle economie immateriali" che ha sede negli spazi rinnovati dello storico palazzo di via Pellicceria, apre le sue porte alla città e lo fa per presentare una novità assoluta. La ...... sostenibilità eanche per far fronte ad uno scenario economico complesso " ha ... Bologna e l'intera Emilia - Romagna rappresentano unessenziale per la filiera e siamo convinti che il ... Il Polo di Formazione delle economie immateriali apre le sue porte alla città Presentato il nuovo corso di laurea in “Servizi giuridici”, curriculum “Patrimonio culturale, turismo e Sistemi agroalimentari".Fiera Didacta per la prima volta in Sicilia, a Misterbianco dal 20 al 22 ottobre. Un appuntamento da non perdere nel nuovo polo 'Sicilia Fiera' di Misterbianco ...